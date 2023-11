O suceveancă vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă e păcat să citească rugăciunile stând în pat, cât adoarme copiii. ”Sunt mamă a trei copii, cel mai mic are 5 luni. De când am născut nu mai reușesc să spun seara decât 2-3 rugăciuni scurte pentru ca mai apoi să mă pun în pat să adorm copiii. De cele mai multe ori adorm și nu mai reușesc să citesc vreun Acatist sau Paraclisul Maicii Domnului, chiar dacă îmi tot spun că revin la rugăciune după ce adorm copiii. E păcat dacă citesc rugăciunile stând în pat, cât adorm copiii? Sau dacă mă apuc de vreun Acatist și mă întrerupe vreun copil sau pur și simplu nu-l mai pot duce până la capăt, cum e de făcut?”, a întrebat femeia.

”Încercați să vă organizați timpul în așa fel încât să le faceți pe toate după puterile dumneavoastră, mulțumind lui Dumnezeu că are cine să vă întrerupă chiar și de la rugăciunea personală. Acordați-le copiilor timp pe măsura cerințelor lor. Felicitări că sunteți mamă și că îi înconjurați pe copii nu doar cu dragostea, ci și cu rugăciunea dumneavoastră!”, a răspuns ierarhul.