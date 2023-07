Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, este acuzat că refuză să hirotonisească tineri teologi ai eparhiei care au făcut Facultatea de Teologie în alte Arhiepiscopii, precum Craiova, Arad, Constanța, Baia Mare. ”În ultima vreme se zvonește că Înaltpreasfinția Voastră refuzați să hirotoniți tineri teologi ai eparhiei care au făcut Facultatea de Teologie în alte Arhiepiscopii, precum: Craiova, Arad, Constanța, Baia Mare etc., și că hirotoniți doar pe cei care au urmat o facultate în cuprinsul unei Mitropolii. Dacă este așa, care ar fi temeiul canonic sau statutar al Bisericii Ortodoxe Române în privința aceasta?”, a întrebat un credincios.

”Atât timp cât avem Facultate de Teologie în zona Moldovei, cotată ca fiind printre cele mai bune din țară, de ce ar trebui ca tinerii din eparhie să studieze la sute de kilometri de Suceava? Până la Iași se fac 2 ore, 2 ore și jumătate cu mașina. Or, până la Oradea, Timișoara, Constanța se face o zi. Și cu toate acestea, au fost primiți la examenul de capacitate și cei care au studiat la alte facultăți decât la cea din Iași. Din 26 iulie 2020, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, dintre cei care au fost hirotoniți întru preot, 47% sunt absolvenți ai altor seminarii decât cel din Suceava ori ai altor facultăți de teologie decât cea de la Iași. Dacă doriți cifrele exacte, vă așteptăm la Centrul Eparhial.

Cât despre temeiul canonic, ierarhul are obligația să trimită credincioșilor preoți buni. Nimeni nu-i poate impune unui chiriarh candidați din alte eparhii atât timp cât are responsabilitatea față de fiii eparhiei sale, în decizia de hirotonire a acestora cântărind preponderent pregătirea teologică de calitate și formarea duhovnicească”, a răspuns ierahul.