Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost informată de o persoană care a dorit să rămână anonimă că există nemulțumiri mari în rândul tinerilor teologi privind favorizarea unor fii de preoți la obținerea posturilor în parohii. „Am crezut și vreau să cred în continuare că s-au schimbat foarte multe în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Că transparența există și va exista măcar atât timp cât veți fi arhiepiscop în județul Suceava. Dar, totodată, observ că în ce ține de posturile noi vacante clericale, nu mai există transparența din anii 2020-2021, ca de exemplu. Atunci, la toate filiile, marea lor majoritate sub 100 de familii, a fost totul clar și postat pe pagina web a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe Facebook, peste tot. Atât ca posturi vacante, cât și ca rezultatele cu candidații repartizați la acele parohii nou înființate. Acum, există candidați care au promovat examenul de capacitate preoțească (da, se poate verifica încă de anul trecut, din sesiunea trecută inclusiv), care au rămas pe dinafară, fără post. Nu la fel este în cazul unor fii de preoți hirotoniți alături de tații lor preoți pe la câteva sate în anii 2021-2022 (ce-i drept, cazuri izolate, dar ele există, chiar dacă sub pretextul de hirotonie „onorifică”), sau al cântăreților de la……unde slujește ……. Nu au dat examen, dar sunt diaconi, probabil se va găsi o parohie și pentru ei curând. Mai sunt și alte cazuri, nu le voi enumeră că nu văd sensul, dar vă informez că există nemulțumiri în cadrul tinerilor teologi privind favorizarea unora și lăsarea pe dinafară a altora, fără vreun motiv anume. Dacă acest lucru se întâmplă datorită unor greșeli de comunicare ale sectorului administrativ, Înaltpreasfinția Voastră aveți puterea deplină de a le corecta.

(Rog insistent a nu se publica pe pagina ASR ce vă transmit acum. Nu vreau ca cei de la știri din Bucovina sau alții să caute iar știre din orice vi se transmite. Nu aștept un răspuns public. Totodată, un răspuns adresat nouă, de a contacta sectorul administrativ pentru informații suplimentare, nu ar repara unele lucruri…) Doar v-am transmis ce se mai discută „prin popor”, lucruri pe care desigur le puteți verifica oricând doriți și aveți puțin timp liber. Consider că doriți să fiți informat în mod real, să nu vi se transmită doar ce vreți să auziți de la cei din funcțiile pe care le dețin, din subordinea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că sunteți deschis la feed-back și pentru că citiți mesajele noastre care, uneori, probabil deranjează”, a scris enoriașul.

Iată răspunsul IPS Calinic:

Deși nu ați dorit să vi se răspundă public, doresc să răspund vorbelor care circulă „prin popor”.

1. Din păcate, dacă în 2020-2021 am transformat filiile în parohii, publicând locurile vacante pe site-ul Arhiepiscopiei, în 2022 nu am mai avut ce transforma. Am înființat postul 2 la câteva parohii și urmează să fie afișate și scoase la concurs.

2. Cât privește candidații care au luat examenul de capacitate, au fost hirotoniți, însă doar șapte din cei zece, diaconi, doi nefiind căsătoriți, iar altul fiind la lucru în străinătate. Cei hirotoniți în diaconi vor fi preoțiți, iar după practica liturgică vor fi numiți, în ordinea mediilor, în unele parohii; acestea nu există încă.

3. Cântăreții despre care faceți vorbire ….. au fost hirotoniți diaconi pentru Catedrala Arhiepiscopală, nu pentru vreo parohie anume. Vocile lor i-au recomandat pentru slujirea de diaconi. Dacă în timp vor dori să meargă în parohii, vor susține examenul de capacitate și vor respecta procedurile întocmai.

4. Personal, vă asigur că nu am favorizat și nu voi favoriza pe nimeni și nici nu voi nedreptăți pe cei care nu sunt fii de preoți.

5. Din fericire, nu trăiesc din ce mi se spune, ci am suficientă experiență pentru o informare cât mai aproape de adevăr.

6. Închei prin a vă asigura că de când sunt la Suceava nu a rămas nimeni „pe dinafară” și nici cei care au intrat în cler nu au fost favorizați în vreun fel pe alte criterii decât cele statutare.

7. Dacă aveți alte informații, vă rog să mi le semnalați și neîntârziat voi îndrepta lucrurile.

8. Cât despre modul în care presa preia informații, chiar nu mă interesează interpretările acesteia; responsabilitatea le revine jurnaliștilor, cât timp informația poate fi verificată. Mizez pe discernământul cititorilor.

An binecuvântat!