Un cuplu de suceveni necăsătoriți civil cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să se cunune religios. ” Vă rog să mă ajutați cu o informație în ceea ce privește Taina Sfintei Cununii. Dacă nu se face căsătoria civilă, nu se obține Certificatul de Căsătorie de la Primărie, se poate îndeplini Taina Căsătoriei? Cei doi pot fi căsătoriți în Biserică?”, au întrebat tinerii.

”Taina Sfintei Cununii nu se poate săvârși decât pentru cei căsătoriți civil”, a răspuns clar IPS Calinic.