Prietenul unui cuplu de îndrăgostiți care nu pot să se căsătorească din cauza relației de rudenie cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Înaltpreasfinția dumneavoastră, Părinte Calinic, am să vă adresez o întrebare foarte importantă. Prietenii mei se află într o situație delicată: sunt într-o relație (concubinaj), de aproximativ 1 an și jumătate, dar recent și-au pus problema dacă relația lor poate continua. Părinții fetei sunt cununați de părinții băiatului, deci sunt finii lor. Iar sora fetei respective este și ea botezată de părinții băiatului. Pot deveni ei din relația nași-fini cuscri? Se vor putea căsători tinerii? Repet: părinții băiatului îi au ca fini pe părinții fetei și pe sora ei, fata cea mare. Și o altă întrebare, se poate face dezlegare să nu mai fie nași? Sau altă soluție?”, a i-a scris enoriașul înaltului prelat.

”Respectivii tineri se pot cununa doar cu dispensă din partea chiriarhului”

”În cazul prezentat este rudenie spirituală în grad III. Respectivii tineri se pot cununa doar cu dispensă din partea chiriarhului”, a răspuns IPS Calinic.