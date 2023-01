Un sucevean vrea să se cunune religios fără a deține certificat de căsătorie. El s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a-i da o soluție. ”Iertare pentru îndrăzneala de a scrie și a cere lămuriri într-o situație, nu tocmai complicată! Se poate face slujba de cununie religioasă, cu nași, lumânări și cununii pe cap, fără a deține un certificat de căsătorie? Mulțumesc anticipat de răspuns”, a scris mirele.

”Slujba de cununie se poate face doar pe baza certificatului de căsătorie; altfel nu se poate”, i-a răspuns sec înaltul prelat.