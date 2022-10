Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, i-a dat binecuvânarea pe internet la rubrica ”răspunsul ierarhului” unui mirean pentru a purta un metanier. „Sărut mâna, Înaltpreasfinția voastră. Vreau să vă întreb dacă noi credincioșii mireni avem voie să purtăm metanier precum cel din poza atașată. Sunt băiat și am rugat o bună prietenă să îmi cumpere de la o mănăstire, iar preotul de acolo a întrebat pentru cine anume este metanierul și a precizat că este pentru un băiat. Vreau să menționez că nu am gânduri să mă fac călugăr, pur și simplu am mai văzut la unele persoane din biserică și am zis că poate îmi pot lua și eu”, l-a întrebat mireanul.

”Puteți purta acest metanier și spune Rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!” ori de câte ori doriți. Și dacă vă întreabă cineva să-i spuneți că aveți binecuvântarea mea”, a răspuns IPS Calinic.