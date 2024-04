În după amiaza zilei de 16 aprilie 2024, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie:

Ansamblul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” – stadiul lucrărilor la obiectivul 1: Biserica „Sfântul Gheorghe”, monument UNESCO, obiectivul 2: Stăreție, obiectivul 3: Chilii, obiectivul 5: Clisiarniță;

⁠Parohia Ipotești I – stadiul lucrărilor de realizare a acoperișului la noul lumânărar și la cel al centralei cu grup sanitar; placarea cu piatră naturală pe verticală a pereților exteriori; stadiul lucrărilor de înlocuire a pavelelor din curtea bisericii cu piatră de carieră, stadiul lucrărilor de realizare a aleilor de pavele din cimitirul parohial; stadiul lucrărilor de realizare a iluminatului exterior și al lucrărilor la trotuarele și rigolele pentru apele pluviale;

⁠Parohia Bosanci I – stadiul lucrărilor de igienizare a casei parohiale și a curții;

⁠Parohia Bosanci II – stadiul lucrărilor de igienizare a casei parohiale și a curții;

⁠Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Șcheia – stadiul lucrărilor de edificare a bisericii de zid (faza a doua centură);

⁠Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuți – pregătiri în vederea organizării hramului și a primirii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou;

⁠Mănăstirea Ițcani – stadiul lucrărilor și al dotărilor la Așezământul Social-Filantropic „Ovidenia”;

Ferma Lucos – stadiul lucrărilor de edificare a halei pentru ovine, faza suprastructură tronson 3; lucrări și activități zootehnice de sezon.