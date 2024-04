E scandal în jurul filmului Miami Bici! Producătorii Codin Maticiuc și Matei Dima (alias BRomania) sunt acuzați de unul dintre actorii principali, Mihai Popescu zis și Mișu Pricopsitu’, că l-ar fi păcălit, deși o parte din filmări s-au desfășurat chiar în casa acestuia din Miami. Mișu Pricopsitu’ susține că Maticiuc și BRomania i-ar fi promis o vacanță în Hawaii, dar s-au făcut între timp că uită de ea, notează click.ro.

Contactat de Click!, Codin Maticiuc a negat că i-ar fi promis o vacanță lui Mișu Pricopsitu’.

„N-a înțeles el! Era vorba de o vizionare a filmului Hawaii în prezența regizorului și a producătorului acestuia, Jesus del Cerro. O vizionare privată la reședința lui Mișu, care s-a și întâmplat. Cine știe de când or avea cei de la Republica acest interviu în sertar și și-au amintit să-l publice acum. Sau era Replica?”, a fost răspunsul lui Codin Maticiuc, pentru Click!

Mișu Pricopsitu’, însă, nu este deloc de acord cu declarațiile lui Maticiuc.

„Îmi asum tot ce am declarat în acel interviu. Vacanța promisă nu am primit-o încă. Am vorbit telefonic. Mi-a zis că, dacă filmul trece de 300k de rulări în cinema, voi avea o vacanță de două persoane în Hawaii. Asta nu înseamnă că am vreo frustrare în acest sens sau că sunt supărat pe Codin în vreun fel. Pur și simplu, ar fi frumos să mă bucur și eu de acea vacanță dacă cândva se vor ține de promisiune.”, a declarat Mișu Pricopsitu’, în exclusivitate pentru Click!

Sursa foto: Facebook

