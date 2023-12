Un preot sucevean a fost reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că a refuzat să împărtășească un copil de 4 ani pe motiv că ”nu are evlavie”. „Sărut dreapta, aș avea o întrebare: E normal ca un copil de 4 ani să fie oprit de la Sfintele Taine pe motiv că nu are evlavie? Acesta a fost răspunsul părintelui nostru duhovnic atunci când l-am întrebat de ce nu vrea să ne împărtășească băiețelul; am putea să-l împărtășim având în vedere vârsta chiar și fără să-i mai cerem permisiunea? E obligatorie binecuvântarea la un copil de 4 ani? Mulțumesc mult.”, a întrebat mama copilului.

”Fără să cunosc adevăratul motiv pentru care părintele a refuzat să vă împărtășească copilul, vă recomand să-l împărtășiți dimineața, dacă nu are răbdare să stea toată Sfânta Liturghie fără să mănânce. De asemenea, încercați să îi explicați importanța Sfintei Împărtășanii, pe înțelesul lui, și nu să îl păcăliți că ar fi asemenea unei bomboane sau folosind alte comparații nepotrivite. Este adevărat că Sfânta Împărtășanie se ia întotdeauna cu binecuvântare, chiar și în cazul copiilor, dar având în vedere că foarte mulți nu se împărtășesc în parohiile din care fac parte, nu-i poți opri și nici impune, fiind totuși copii.

Cu timpul, puteți căuta un părinte „cu lipici” la copii care să-l câștige de prieten; fiți încredințată că atunci vă va scoate el din casă ca să mergeți la biserică. Așa sunt copiii, nu trebuie condamnați și nici pedepsiți, ci îndrumați cu dragoste și cu blândețe”, a răspuns IPS Calinic.