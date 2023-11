În după-amiaza zilei de 4 noiembrie 2023, după programul de la birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Proiecte și Construcții bisericești, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie:

1. Mănăstirea „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Rădăuți – finalizarea lucrărilor de renovare și dotare a pangarului și a lumânărarului;

2. Așezământul de Copii „Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi” – stabilirea locului de realizare a unui parc foto-voltaic pentru susținerea consumului de energie electrică generat de necesitatea întreținerii așezământului de copii și a activităților social-educative;

3. Schitul „Sfântul Laurențiu” Laura – evaluare a amplasamentului în vederea reconstruirii așezământului monahal pus sub ascultarea și coordonarea Mănăstirii Sihăstria Putnei;

4. Mănăstirea Sihăstria Putnei – decizia demolării și reconstruirii Casei Arhierești Memoriale „Pimen Arhiepiscopul”;

5. Chilia „Sfântul Daniil Sihastrul” – recomandarea împăduririi arboricole din vecinătatea Chiliei;

6. Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Marginea – stadiul lucrărilor de montare a învelitorii la noua clopotniță de zid;

7. Parohia Clit – finalizarea lucrărilor exterioare la Casa Socială;

8. Parohia Pârteștii de Sus – stadiul lucrărilor la acoperișul bisericii și de montare a învelitorii;

9. Mănăstirea Voroneț – decizia de renovare a Casei Monahale, realizarea unui proiect privind edificarea unuia Centru Cultural-Educațional și Social-Filantropic cu spații de cazare, relocarea gospodăriei zootehnice și a depozitului de lemne din aria de protecție a monumentului în afara incintei, precum și demolarea caselor de lângă zidul de incintă N-E și a celor din vecinătatea Casei Monahale, aflate într-o stare avansată de degradare. De asemenea, înlocuirea aleilor de acces și a celor din perimetrul Casei Monahale, actualmente din beton, cu alei din piatră casetată de Vama, prevăzute cu rigole longitudinale de preluare a apei pluviale;

10. Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului – stadiului lucrărilor de refacere a celor trei abside și a învelitorii;

11. Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești – evaluarea propunerilor Consiliului Parohial de renovare și consolidare a bisericii parohiale.