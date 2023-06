Duminică, 18 iunie 2023, după săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, în după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Proiecte și construcții bisericești, a vizitat următoarele unități de cult, pentru a cerceta respectarea programului liturgic din perioada Postului „Sfinților Apostoli Petru si Pavel”.

Astfel, Înaltpreasfinția sa a vizitat:

1. Parohia Cumpărătura;

2. Parohia Bunești;

3. Parohia Podeni;

4. Parohia Pocoleni;

5. Parohia Mihăiești;

6. Parohia Rotopănești;

7. Parohia Horodniceni;

8. Parohia Răbâia;

9. Parohia Boțești;

10. Parohia Dumbrava;

11. Parohia Cornu Luncii;

12. Parohia Sasca Nouă;

13. Parohia Sasca Mică;

14. Parohia „Sfântul Gheorghe” Baia;

15. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Baia;

16. Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Baia;

17. Parohia Bogata;

15. Parohia Cotu Băii;

16. Parohia Fântâna Mare;

17. Parohia Râşca;

18. Parohia Buda;

19. Mănăstirea Slătioara;

20. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi;

21. Mănăstirea Bogdănești;

22. Parohia Praxia;

23. Parohia Spătărești;

24. Protopopiatul Fălticeni;

25. Parohia „Sfântul Ilie” Fălticeni.