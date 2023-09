”Iertați îndrăzneala și pâra, dar aveți un părinte (…) la ….. care face numai sminteală în biserică și afară. Vine la strană și se bagă peste toți și falsează tot, îi ocărăște pe cei de la strană că el e teolog și ceilalți nu știu, nimeni nu poate cânta după el, părinții de la strană se opresc din cântat când vine el, iar slujba o cântă el singur. Iar uneori vorbește de rău pe părinți și alți oameni la predică. Numai de capul lui face. Am observat asta și nu am putut să tac văzând cum îi necăjește pe ceilalți părinți. Faceți vă rog ceva cu el că face sminteală. Am spus și …. asta și nu-i poate face nimic că e …… Și nu spun numai din perspectiva mea, ci au spus și părinții.”, a întrebat enoriașul.

”Am redirecționat mesajul dumneavoastră, spre rezolvare, părintelui protopop în a cărui jurisdicție se află unitatea de cult”, a răspuns IPS Calinic.