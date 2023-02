Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, este solicitat de către un enoriaș să-i dea un autograf pe una din cărțile sale. ”Sunteți un ierarh pe care îl apreciez tare mult și mereu vă pomenesc în rugăciunile mele, deoarece sunteți omul Adevărului. Îmi doresc să vă întâlnesc și dacă binevoiți să îmi oferiți un autograf pe o carte scrisă de ÎnaltPreasfinția Voastră! Binecuvântați și iertați îndrăzneala!”, i-a scris enoriașul.

”Vă mulțumesc pentru că mă pomeniți în rugăciunile dumneavoastră. Cât despre dorința de a mă întâlni, nu știu în ce măsură este posibil acest lucru, mai ales dacă nu sunteți din eparhia Sucevei. Din acest motiv, vă îndemn să scrieți o adresă la care să vă trimit una din cărțile mele. Dacă aveți vreun titlu preferat, de îndată ce voi primi adresa dumneavoastră, vă voi trimite neîntârziat”, i-a răspuns înaltul prelat.