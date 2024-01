Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost internat, astăzi, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Potrivit „Ziarul de Iași”, IPS Calinic a fost transportat de urgență de la Suceava cu un elicopter SMURD, după ce a suferit un bloc atrioventricular total, care avea nevoie de îngrijiri de specialitate.

„Elicopterul SMURD a preluat de la UPU Suceava un pacient de 66 de ani, conștient, pe care îl transferă la centrul de cardiologie Iași în vederea stimulării cardiace prin metode intervenționale”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași pentru Ziarul de Iași.

În această după amiază, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un comunicat de presă cu privire la starea de sănătate a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

”Drept urmare vă transmitem faptul că astăzi, în urma unor probleme de sănătate cunoscute, Înaltpreasfinţia Sa a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe de la Suceava, după care a fost transferat la o unitate medicală din Municipiul Iași, unde se află sub supraveghere medicală permanentă, urmând o serie de investigații de specialitate. În ceea ce privește afirmația despre intervenția chirurgicală din anul 2016, vă informăm asupra faptului că în știrea respectivă este vorba despre Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului”, se spune în comunicat.