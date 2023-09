Înaltpreasfințitul părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, va fi prezent la Slujba Arhierească, ce va avea loc Duminică, 1 Octombrie 2023, cu prilejul Hramului Bisericii din cadrul Așezământului „Sf. Ierarh Leontie” din Rădăuți.

Înaltpreasfinția Sa va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, începând cu ora 8:30. Răspunsurile liturgice vor fi date de Corala „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Credincioșii sunt așteptați cu bucurie pentru a fi alături de copii la hramul bisericii sub streașina căreia aceștia au crescut, dar și pentru a primi binecuvântarea arhierească la sărbătoarea care datează din secolul al IV-lea și care amintește de arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne.

Aşezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” a devenit pentru beneficiari casă, grădiniţă, şcoală, biserică, în care o mare familie trăieşte cu frică de Dumnezeu şi învaţă să facă voia Lui.

Cei peste 120 de copii ai familiei extinse a centrului care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți se bucură zi de zi de dragostea, bunătatea și jertfa celor care împlinesc rolul binecuvântat de părinți duhovnicești, între care arhim. Iustin Tănase, director al așezământului și consilier eparhial al Sectorului Asistență socială și medicală al Centrului Eparhial Suceava, și stavrofora Ecaterina Lichi, psiholog în cadrul centrului și stareța Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating