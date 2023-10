Nu este deloc o exagerare să spunem că „Liceenii” este unul dintre cele mai îndrăgite și faimoase filme românești, din toate timpurile. Ei bine, deși a devenit un adevărat simbol pentru cinematografia țării noastre, la momentul lansării, nimeni nu își putea imagina succesul pe care îl va avea acest film. Iar banii pe care i-au primit Ștefan Bănică jr. și Oana Sârbu pentru rolurile lor îi vor surprinde pe mulți români, notează click.ro.

Se pare că cei doi actori au primit suma de 9.000 de lei, pentru rolurile lor în filmul „Liceenii”! Ei bine, chiar și în ziua de astăzi, suma nu este deloc una mare, însă, în acele vremuri, cu acești bani puteai cumpăra chiar mai puține lucruri decât am bănui! Se pare că Oana Sârbu a mărturisit că, din banii câștigați, și-a cumpărat o canapea, două fotolii, cât și o mașină de spălat, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/ireal-pentru-ce-suma-au-acceptat-stefan-banica-si-2311441.html