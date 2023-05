Irina Margareta Nistor a iubit în secret un bărbat însurat timp de 28 de ani! Criticul de film a povestit în cadrul unui interviu cu Cristina Șișcanu Ionescu că ani de zile a ținut secretă o poveste de dragoste interiză dintre ea și un bărbat căsătorit ce avea și un copil, notează click.ro.

De-a lungul timpul Irina Margareta Nistor a fost judecat-o de mulți oameni pentru că și-a asumat o asemenea relație, însă toate acestea nu au împiedicat relația să continue, ba mai mult a avut chiar și binecuvântarea preotului.

„Și mama și el m-au iubit atât de mult încât să-mi suporte orice, eu nu sunt cea mai comodă persoană de pe planeta asta. Nu i-am cerut niciodată să divorțeze, nici prin cap nu mi-a trecut. În primul rând, m-aș fi simțit îngrozitor. Îmi aduc aminte că era un preot la care eu am ținut foarte tare, care m-a și botezat și m-a și cununat la un moment dat, și știu că am avut o discuție la un moment dat și mi-a spus că atâta timp cât familia lui nu are de suferit e ok. Deci dacă am avut de aici acceptul prin intermediar de la Dumnezeu… El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze și să fim împreună. E ieșit din comun, categoric, dar niciunuia dintre noi nu i-a dat prin cap chestia asta. Era povestea noastră, ne întâlneam noi și cu asta basta. Era greu, tocmai ăsta era farmecul, asta a făcut să fie mai altfel. Era și într-o perioadă dificilă, înainte de Revoluție. Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci”, a dezvăluit Irina Margareta Nistor în cadrul unui interviu cu Cristina Șișcanu Ionescu, potrivit sursei citate.

