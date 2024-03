S-au dus vremurile în care Irinel Columbeanu (66 de ani) se iubea cu domnițe una și una! Problema banilor se pare că i-a afecta și viața sentimentală, totuși încă râvnește la cineva! Fostul milionar de la Izvorani, a dezvăluit că, încă mai suspină după momentele de afecțiune pe care le avea din partea Oanei Cojocaru, fosta sa iubită, o domnișoară cu 40 de ani mai tânără decât el, notează click.ro.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a dezvăluit Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

