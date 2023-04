De câteva luni bune, Jennifer Lopez (53 de ani) și Ben Affleck (50 de ani) sunt în căutarea locuinței conjugale perfecte! Recent, diva și actorul au pus ochii pe o vilă superbă din cartierul rezidențial Bel Air, din Los Angeles. Presa americană susține că cei doi au vizitat de mai multe ori această casă și că sunt foarte hotărâți să o achiziționeze, notează click.ro.

Cântăreața portoricană și actorul american își doresc o casă spațioasă, unde să locuiască alături de cei cinci copii ai lor. J.Lo are doi copii din relația cu Marc Anthony, gemenii Emme și Maximillian (14 ani). Ben are trei copii, din relația cu Jennifer Garner, Samuel (10 ani), Seraphina (14 ani) și Violet (17 ani).

Se pare că această casă de vis pe care o vrea cuplul Bennifer ar fi chiar vila cunoscută sub numele de Canto del Agua (Cântecul Apei), care are 1.700 de metri pătrați și se vinde cu aproximativ 36 milioane de dolari. Proprietatea are și un foaier mare, diverse spații de divertisment, un cinematograf și o sală de fitness și wellness.

Casa are 10 dormitoare, o cameră de zi cu șemineu, dar și mai multe băi, printre care una în stil roman, potrivit sursei citate.

Citește mai multe și vezi FOTO pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/j-lo-si-ben-affleck-au-pus-ochii-pe-un-nou-2257750.html