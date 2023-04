Carmen Brumă a renunțat în ultimii ani să mai țină posturile. Nici pe cel al Paștelui nu l-a ținut în acest an, acesta fiind de departe cel mai lung post din an și mai restrictiv, potrivit click.ro.

Carmen Brumă a renunțat în ultima vreme să mai țină post. Prin urmare, vedeta a mărtusit că nici pe cel al Paștelui nu l-a mai ținut. „Anul acesta nu am ținut post, dar eu am un regim, un program de post în care meniul e foarte corect alcătuit și foarte echilibrat astfel încât să nu te îngrasi după perioada de post. Pentru că sunt foarte multe persoane care se îngrașă pentru că mănâncă foarte mulți carbohidrați și nu-și construiesc corect dozele. Tocmai de aceeea am creat acum câțiva ani acest program de post care conține foarte multe variante de mese sănătoase și echilibrate exact așa cum trebuie,” a dezvăluit vedeta, pentru Click!

