Cu ocazia lansării unei noi piese, denumită „Iartă-mă”, Jorge a fost invitat în platoul unei emisiuni TV, unde a vorbit despre momentele pe care le regretă în viață și pentru care și-ar dori să fie iertat, notează click.ro. Cântărețul le-a adus în discuție pe fosta soție, Alina Laufer, și pe fiica lor, Karina, dezvăluind faptul că „a făcut multe tâmpenii”, de-a lungul timpului.

„Sunt foarte mulţi oameni care spun cu greu -iartă-mă-. Eu am spus cu greu. Am făcut multe tâmpenii. Şi când eram mic, şi matur, şi căsătorit, şi divorţat, am avut multe momente cu oameni cu care m-am certat. Sunt oameni care nu-şi vorbesc între ei. Sunt oameni care stau supăraţi 40 de ani. În primul rând trebuie să te ierţi pe tine. De multe ori m-am sabotat. Unele lucruri nu le conştientizezi de la ce se trag şi te blochezi. Cer iertare în faţa fostei soţii şi a familiei ei. Cer iertare Karinei, pentru când nu am fost alături de ea”, a declarat Jorge la Antena Stars, conform sursei citate.

