Cîteva zeci de personalități din diverse domenii de activitate au primit, astăzi, distincția „Meritul Bucovinei” din partea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul vernisajului expoziției temporare „100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România 1918-2018”, de la Muzeul de Istorie. Printre cei cărora li s-a acordat distincția „Meritul Bucovinei” s-au numărat stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora Irina Pîntescu, staretul Mănăstirii Putna- Velnic Mechisedec, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” Viorel Vîrlan, preotul armean Azad Mandalian, Basilica Minor de la Cacica, Mănăstirea Dragomirna, Probota, cîntăreața de muzică populară Margareta Clipa, directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Dan Popescu, actorii Stelian Nistor și Alexandru Arșinel și fostul internațional Dorin Goian. Au primit ”Meritul Bucovinei”, de asemenea, toate mănăstirile UNESCO și toți membrii Comitetului Centenar.

Expoziția de la Muzeul de Istorie va fi deschisă pînă pe 13 ianuarie 2019 și prezintă publicului, în premieră, documente originale ale Consiliului Național Român de la Cernăuți, obiecte care au aparţinut generalului Iacob Zadik, comandantul Diviziei 8 Infanterie, medalii legate de Marea Unire bătute în secolul trecut, sau mai recent, de către Consiliul Județean Suceava și Muzeul Bucovinei, dar și 25 panouri cu fotografii și documente. Un punct de atracţie deosebit îl reprezintă cele două steaguri militare din perioada regelui Ferdinand și cascheta lui Constantin Prezan, fost mareșal al României, care, în calitate de șef al Marelui Cartier General, a coordonat personal în perioada Marelui Război operațiunile militare, inclusiv în Bucovina.