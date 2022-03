Județul Suceava a devenit ofertant pentru investitorii străini care au afaceri în Ucraina și care își caută noi locații pentru mutarea activității ca urmare a războiului din această țară. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în ședința de astăzi a deliberativului că sunt mai multe solicitări din partea unor investitori care vor să-și mute afacerile din Ucraina și care au nevoie de hale și parcuri industriale în județ. „Astăzi sunt veniți în județul Suceava reprezentanți de la Ministerul IMM-urilor, care sunt în teritoriu împreună cu oameni de la noi pentru a căuta zone, hale și parcuri industriale pentru relocări de firme din Ucraina. Și vă rog și pe dumneavoastră să încercați să veniți cu soluții”, le-a transmis Gheorghe Flutur consilierilor județeni. El a spus că în momentul de față, un investitor german și-a manifestat intenția de a-și reloca în județul Suceava afacerea pe care o are în Kiev, iar pentru aceasta caută mai multe hale unde să își desfășoare activitatea. „Avem niște oportunități mari pe care trebuie să le valorificăm. Și unele dintre ele pot fi și în zona aeroportului de la noi de la Suceava”, a spus președintele CJ Suceava. El a declarat că în ședința de azi a Consiliului Județean a fost aprobat un proiect pentru demararea procedurilor în vederea construirii unui nou drum de 5,4 kilometri, care să facă legătură dintre Suceava, din cartierul Burdujeni, către aeroport și Parcul Industrial Bucovina. „De aici și necesitatea acestui drum. Asta este o investiție relativ mică, dar sunt convins că îi dă o altă perspectivă aeroportului și Parcului Industrial Bucovina. Gândiți-vă că putem merge în gară la Burdujeni să încărcăm și să descărcăm marfă de la aeroport sau de la acest centru logistic pe care îl avem la Parcul Industrial Bucovina. Și atunci ce faci? Dacă toți ieșim prin Salcea ne blocăm la un moment dat. E nevoie de acest drum. Mi-am dat seama încă o dată în plus că în orele de vârf la aeroport nu faci față cu ce avem. Am cerut și sens giratoriu, au pus acolo un semafor și tot e aglomerat traficul pe DN 29. Sunt momente când se stă la coadă în intersecția cu aeroportul. Iar cu acest drum nou dăm o perspectivă și zonei industriale de acolo”, a declarat Flutur, care a mai adăugat că se are în vedere și construirea unui drum nou către comuna Dumbrăveni.

