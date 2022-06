Kylie Minogue și Kylie Jenner au fost protagonistele unui scandal care a sfârșit în sala de judecată și, în mod surprinzător, mărul discordiei a fost chiar numele pe care ambele îl poartă, notează click.ro. Invitată într-o emisiune TV, solista în vârstă de 54 de ani a clarificat situația.

În anul 2017, Kylie Minogue a decis să o dea în judecată pe Kylie Jenner, însă puțini sunt cei care au știut. Se pare că ambele vedete voiau să își denumească linia de cosmetice „Kylie”, iar picătura care a umplu paharul a fost încercarea fiicei lui Kris Jenner de a-și patenta propriul nume, pentru a-l face marcă înregistrată.

Având în vedere diferența de vârstă dintre Jenner și Minogue, solista a luat foc și a luat toate măsurile necesare pentru a preveni asta, dat fiind faptul că și ea voia să se folosească de nume.

Invitată în emisiunea „Watch What Happens Live” a lui Andy Cohen, Kylie Minogue a explicat că a fost necesar să se judece și nu să se rezume la o rezolvare amiabilă dintr-un simplu motiv: fiind mai în vârstă, a folosit numele pentru brand-ul său o perioadă mai lungă de timp și nici că s-a simțit dispusă să renunțe la el. „Au fost doar afaceri, bineînțeles. Uite cum stă treaba, de când am primit numele Kylie cred că am întâlnit o singură persoane mai în vârstă decât mine pe care să o cheme la fel, așa că e destul de neobișnuit. Am petrecut o viață întreagă protejându-mi brandul și construindu-l, deopotrivă, așa că a fost ceva ce trebuia făcut”, a dezvăluit Kylie Minogue, potrivit sursei citate.

