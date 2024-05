Joi, 23 mai, va fi inaugurat în mod oficial ”Muzeului de Istorie Siret. Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina”, a anunțat directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil-Constantin Ursu. Clădirea a fost restaurată prin proiectul ”Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, într-un parteneriat al Consiliului Județean Suceava cu Primăria orașului Siret finanțat pe POR.

”Muzeul Național al Bucovinei este cel mai mare operator cultural din județul Suceava și, totodată, unul dintre cei mai importanți și reprezentativi din România care, între alte obiective, gestionează și un muzeu în orașul Siret, imobil care a fost restaurat prin proiectul ”Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, într-un parteneriat al Consiliului Județean Suceava cu Primăria orașului Siret, finanțare POR, axa 13.1. S-a reușit astfel redarea în circuitul public a unui muzeu inedit, care, alături de cele opt săli ce constituie expoziția permanentă (Zorii istoriei la Siret; Siretul, capitală a Moldovei; Siretul în perioada modernă; Siretul în sec. XIX. Un interior orășenesc; Personalități siretene; Holocaustul din Bucovina; Siretul în cartografia austriacă. Piese celebre descoperite în zona Siretului; Plecarea evreilor din România – o pagină uitată), să cuprindă și un Memorial al Holocaustului Evreilor din Bucovina, primul de acest fel pentru o provincie istorică românească. Menționăm că Memorialul a putut fi realizat cu generosul sprijin acordat Muzeului Național al Bucovinei de către Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center, the Central Database of Shoah Victims’ Names și, de asemenea, de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” , a declarat Emil Ursu.