Și pe soare, și pe ploaie la Catedrala lui Gigi Becali din Pipera-Voluntari se muncește pe rupte! Latifundiarul a pus și turla cea mare pe biserica poleită cu aur, care sclipește de la depărtare sub soarele arzător. Mai e mult, însă, până când impunătorul lăcaș de cult va fi gata, potrivit click.ro.

Gigi Becali (65 de ani) construiește o catedrală cu pereții poleiți cu foiță de aur și din mozaic venețian, la rondul dintre Pipera și Voluntari.

Lucrările la impunătorul lăcaș de cult trebuiau să fie gata în 2024, însă construcția mai durează vreo doi ani, după ultimele declarații ale lui Gigi Becali. Acesta își dorește ca totul să iasă perfect, iar investiția finală se estimează că va ajunge la suma de 10 de milioane de euro.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului în 2007, când am bătut Galatasaray. Eram în postul sfintei Fecioare Maria și am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul asta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis <<Lasă, că faci în altă parte!>>. Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani. Azi am pus cupola aia mare. Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe … Va fi din mozaic, cu pietricele aurite. Numai interiorul costă 5 – 6 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, la România TV, prezent pe șantier la montarea turlei.

Sursa foto: Facebook

