Între Anamaria Prodan și Gigi Becali s-a produs minunea: s-au împăcat chiar în postul Paștelui, după ce timp de trei ani nu și-au mai vorbit. Impresara a lămurit, pentru Click!, zvonul potrivit căruia l-ar pune naș pe latifundiarul din Pipera la nunta ei cu boxerul Ronald Gavril.

Contactată de Click! pentru a lămuri zvonurile ce îl dau deja ca naș pe Gigi Becali la nunta impresarei cu boxerul Ronald Gavril, iată ce a declarat Anamaria Prodan.

„Gigi Becali nu mai are chef și timp de nășit. Viața lui este rugăciunea. Viața lui este dedicată lui Dumnezeu nu este dedicată petrecerilor, nunților sau cumetriilor. Eu nu m-am împăcat cu Gigi ca să am avantaje de pe urma lui, căci nu am căutat asta niciodată de la nimeni. Partea cu viața mea personală îmi aparține și mă cunoașteți că dacă anunț nașul sau finul o fac public. Relația mea cu Gigi este una aparte și sunt liniștită că am pus punct acelei prostii. Relația mea cu Gigi este una ok, departe de fotbal, afaceri sau beneficii. Dacă eu managerul Prodan am oferte pentru jucătorii Stelei, probabil că nimeni nu se va opune, dar eu nu aștept nimic de la Gigi Becali mai ales din punct de vedere material”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Sursa foto: Facebook

