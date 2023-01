În intervalul 7 ianuarie ora 10:00 – 8 ianuarie ora 03:00, I.P.J. Suceava a organizat și desfașurat o actiune cu efective marite pe raza comunelor Zvoriștea și Todirești, conform Planului de actiune pe linia prevenirii infractiunilor stradale și a faptelor antisociale generate în zona cluburilor, barurilor și discotecilor .

La actiune au participat 18 politiști, o grupa de luptatori din cadrul Serviciului Actiuni Speciale – IPJ Suceava și 4 jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava.

Cu prilejul controalelor efectuate în incinta și în zona adiacenta a trei cluburi din comunele Zvoriștea și Todirești, au fost legitimate 128 de persoane, 29 fiind avertizate cu privire la comportamentul social.

Au fost aplicate și 7 sanctiuni contraventionale în valoare totala de 4690 lei, dintre care 4 la O.U .G. 195/2002 (rutier) în valoare de 3190 lei și 3 la O.G. 28/1999 (obligatia agentilor economici de a utiliza case de marcat fiscale) în valoare de 1500 lei.

Au fost controlate 34 de vehicule și au fost testati cu aparatele etilotest și drugtest 15 șoferi.

Astfel, la data de 07.01.2023, ora 23:50 a fost depistat un conducator auto de 23 ani în timp ce conducea autoturismul, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, respectiv 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.