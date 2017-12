Celebra actriță de telenovele a revenit în România pentru a promova alături de Radhu piesa înregistrată încă din vara acestui an. Laura Zapata, sora Thaliei, s-a bucurat și de această dată de aprecierea românilor.

A fost cazată într-un apartament de lux al hotelului Domenii Plaza , a savurat preparate tradiționale românești, a luat parte la petreceri românești, a admirat Târgul de Crăciun și a vizitat Castelul Peleș. Actrița mexicană a urmărit îndeaproape și funeraliile Regelui Mihai.

„Îmi place foarte mult în România și sunt fericită că am fost primită la fel de frumos ca în vară, când am venit prima dată. Îmi doream foarte mult să vizitez Castelul Peleș care m-a fascinat. Au fost zile pline în care mi-am dorit să experimentez lucruri noi în România. Mi-a plăcut foarte tare și hotelul boutique Domenii Plaza unde am fost cazată. Clădirea se distinge prin eleganță, fiind placată cu același tip de piatră ca și Arcul de Triumf, monument pe care l-am admirat de la balconul apartamentului meu. O încăpere elegantă, spațioasă, unde am regăsit o atmosferă intimă, relaxantă. Regret că nu am avut timp și de o zi la SPA-ul hotelului, dar voi recupera la următoarea vizită”, a mărturisit Laura Zapata.

Actrița s-a rugat și la Mănăstirea Ghighiu