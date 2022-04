Luni, 4 aprilie, a fost o zi plină de emoții și tensiune pentru Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Impresara și antrenorul Craiovei au stat față în față în cadrul procesului de divorț care a avut loc la Judecătoria din Buftea. Laurențiu Reghecampf a oferit primele declarații despre cele petrecute în sala de judecată, notează click.ro.

Anamaria Prodan a sosit însoțită de cei doi copii ai săi la divorț, Sarah și Bebeto, fiul de 13 ani pe care îl are alături de antrenorul Craiovei. Conform informațiilor oferite de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf nu și-a salutat fiul și nu a dorit să comunice cu el. În plus, impresara susține că fostul partener de viață și-a pierdut cumpătul în fața instanței și a ridicat tonul.

Ambele informații au fost contrazise vehement de către Laurențiu, care neagă că ar fi avut un ton agresiv. În plus, el susține că a vorbit atât cu Sarah, cât și cu Bebeto, timp de aproximativ 15 minute, după ce jurnaliștii s-au îndepărtat. „Când am ajuns la Tribunal nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute. L-am întrebat pe Laurențiu jr. de ce nu este la școală, pentru că știu că avea program la școală. Nu mai contează, nu vreau să o discuție din asta. E problema mamei lui… În fine, sunt lucruri care o să se rezolve în timp. Pot să o înțeleg pe Anamaria că vrea să sensibilizeze, cumva, lumea, că vrea să facă anumite jocuri, dar cred eu că, în primul rând, trebuie să dovedească că este mamă, că are grijă de copii”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit Fanatik.

Laurențiu Reghecampf este de părere că fosta sa soție nu a procedat bine aducându-l pe Bebeto să asiste la un moment atât de delicat și a subliniat că adolescentul ar fi trebuit să fie la școală la ora la care a avut loc procesul.

