Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că instituția pe care o conduce va marca pe data de 9 mai Ziua Europei cu un spectacol de muzică populară și muzică ușoară și un foc de artificii. Invitată de onoare, a spus Lungu, va fi formația Lăutarii de la Chișinău. ”Suceava s-a schimbat la față indiferent cât vrem să fim de cârcotași datorită investițiilor cu fonduri europene. Ca atare este normal să marcăm Ziua Europei aici la Suceava. Primăria Suceava a atras efectiv până acum 300 de milioane de euro fonduri de la Uniunea Europeană și sunt depuse sau în pregătire alte proiecte de 500 de milioane de euro”, a spus Ion Lungu.

