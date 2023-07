Restaurantul de gastronomie fină Le Bistrot Francais Relais & Châteaux, deținut de Grupul Le Manoir, își extinde activitatea printr-un nou concept de tip brasserie/galerie de artă modernă. Astfel, Le Bistrot Francais – Brasserie funcționează la parterul somptuoasei vile din spatele Ateneului Român, iar restaurantul haute cuisine, redenumit Epicurian, operează la primul etaj al respectivei locații. ”Ne-am dorit să ne putem adresa unui public mai larg fără să facem rabat de la calitatea pentru care Le Bistrot Francais este recunoscut. Braseria, ce include și terasa, are un program extins, oferă un meniu tipic francez pentru mic-dejun, prânz, brunch, apéro și cină, adresându-seîn special clienților tineri și activi, iar restaurantul Epicurian rămâne același reper în gastronomia fină a Bucureștiului”, spune Cristian Preotu, proprietarul Le Manoir.

Meniul braseriei este creat de Chef Patricio Massimino ce are o experiență îndelungată în bucătăriile unor restaurante certificate cu stele Michelin și în hoteluri boutique de lux, iar specializările sale sunt bucătăria mediteraneană și cea franceză. Principiile sale, fundamentate în jurul a trei elemente, produs, tehnică și sezonalitate, ce se armonizează perfect înmeniul de degustare de la Epicurian sunt păstrate și în preparatele oferite de Le Bistrot Francais – Brasserie, aici fiind prezentate într-un mediu prietenos și accesibil.

Născut în Argentina și crescut în Madrid, Spania, Chef Patricio Massimino și-a început călătoria gastronomică la vârsta de 18 ani. Cu o pasiune profundă pentru mâncare și o sete de cunoaștere culinară, el a urmat studii în gastronomie atât în Spania, cât și în Franța, consolidând o bază solidă în bucătăria mediteraneană și cea franceză.Timpul petrecut în Caraibe i-a adus o influență captivantă, îmbinând aromele caraibiene și asiatice și adăugând un stil vibrant și exotic în repertoriul său culinar.De-a lungul carierei sale, Chef Patricio Massimino și-a dezvoltat abilitățile în restaurante renumite cu stele Michelin și hoteluri boutique de lux, orientându-se întotdeauna către fine dining.

Artă contemporană românească

Dacă fostul restaurant Le BistrotFrancais era renumit și pentru colecția de artă clasică expusă ambiental – colecția fiind preluată de noul Epicurian și expusă la etajul întâi al clădirii din strada Nicolae Golescu nr. 18 – braseria prezintă la rândul ei o viziune actuală asupra artei românești contemporante. Sub curatoriatul criticului de artă Adrian Buga, consilier al Casei Majestății Sale Regelui Mihai I al României, în braserie vor fi expuse prin rotație operele unor artiști români contemporani. “Prin titlul tabloului „Where Love Begins”, Teodora Gavrilă, artist contemporan român, ne invită să-i descifrăm povestea cromatică a lucrărilor expuse în Le BistrotFrancais. Prima impresie este de liniște găsită într-un univers cromatic, în care Teodora se transformă într-un povestitor/făurar al sentimentelor proprii. Spaţiile libere, descoperite de ochiul curios în lucrările ei, funcţionează ca elemente ale discursului său, devenind o relaţie între ființele plăsmuite liniar și privitorul atent. Artista nu are nevoie de un decor amplu, distribuindu-și emoțiile direct în pelicula pânzelor care capătă rol de cadru în cadru, invitându-ne să descoperim povești de dragoste unite de fire vizual-narative. Privind lucrările și unindu-le în ochii noștri, ca într-un montaj de film, ni se creează propriul scenariu al poveștii de dragoste, în care culoarea nu depășește linia imaginată.Teodora are puterea de a crea o lume nouă în care ne invită să descoperim liniile și culorile într-un loc aparte: Locul unde dragostea începe!”, ne explică Adrian Buga.

Grupul Le Manoir, cu afaceri de peste 10 milioane de euro la nivelul anului 2022, a fost înființat în anul 2004 de către antreprenorul și expertul în luxury Cristian Preotu, operează magazinele Comtesse du Barry si Le MANOIRGourmet Market – fiindunul dintre cei mai mari jucători pe segmentul cadourilor gastronomice din România, restaurantele de fine diningEpicurian și Le BistrotFrancaisBrasserie, primul restaurant Relais&Châteaux din Europa de Est, magazinul de fashionpentru copii Petit Bateauși domeniul Carpathian Estate din județul Buzău. Companiile deținute de Preotu sunt prezente și pe piețe externe, precum Franța, Serbia sau Luxemburg. Printre mărcile internaționale din portofoliul Le Manoir se numără vinuri de la cei mai importanți producători din Franța, Italia, Spania sau Lumea Nouă, precum Bollinger, Delamotte, Salon, Bruno Paillard, Henri Giraud, Joseph Drouhin, Petrus, Penfolds, Graham’s Port wine, renumite mărci de delicatese ca Bordier, CincoJotas, Joselito, Comtesse du Barry, Chocolatier Michel Cluizel, Maxim’s de Paris și multe altele.

