Candidatul PNL la funcția de primar al comunei Mitocu Dragomirnei, omul de afaceri Radu Aurelian Airoaie, vrea să elimine taxele abuzive impuse cetățenilor de către actualul primar la Mitocu Dragomirne. El a amintit în primul rând de taxa dobândire/înstrăinare mijloace de transport care este de 50 de lei. ”Această taxă va fi eliminată plus taxele de adeverință, de certificat fiscal pe care Primăria Mitocu Dragomirnei le ține abuziv. Le-a introdus primarul, puse pe masa Consiliului Local și forțat deliberativul să voteze că altfel mergeau pe nivelul maxim”, a explicat Airoaie. El a adăugat că mai are în vedere reducerea taxei de salubrizare la un nivel decent și limitarea la maxim 6 persoane de familie. ”Acum taxa de salubrizare este 84 de lei de persoană. Primarul a vrut să o facă 120 de lei de persoană dar Consiliul Local a ținut-o la 84 de lei. Eu propun 100 de lei la două persoane, 125 la trei persoane, 150 de lei la patru persoane, 175 la cinci persoane și 200 de lei la șase persoane. E un preț civilizat de colectare a deșeurilor”, a spus candidatul liberal. Nu în ultimul rând Radu Airoaie propune tranformarea amenzilor în ore de muncă în folosul comunității. ”Sunt foarte mulți care nu au venituri și nu au posibilitatea să plătească amenzile. Au primit amenzi din motive diferite. Unii au amenzi din timpul pandemiei care nu au fost radiate și le au în debite iar când se duc la Primărie nu le eliberează nicio adeverință”, a explicat Airoaie. Candidatul liberal mai are în vedere recuperarea terenurilor ținute abuziv de către unele persoane (Dumbarvă, Imaș, Lipoveni, Coada Iazului Lipoveni, Cap Tei), punereav în executare a tuturor hotărârilor judecătorești referitoare la terenuri, retrocedarea terenurilor tuturor celor care au dreptul și nu le-au primit, creșterea calității serviciilor prestate de către administrația locală prin funcționarii publici, operaționalizarea departamentului de cadastru și carte funciară din Primărie, darea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren tinerilor pentru construirea de locuințe. ”Vom susține Comunitatea Rușilor Lipoveni, Comunitatea Romilor, Biserica și Sportul”, a conchis Radu Aurelian Airoaie.

COD AEP 21240015