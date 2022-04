Profesorul Traian Pădureț, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor <Pro-Educația> Suceava, afiliată la Federația <Spiru Haret>, este deranjat de faptul că nu au fost consultări înainte de anunțarea structurii anului școlar 2022/2023, dar și pentru că s-ar lucra „pe ascuns” la o nouă lege a Educației. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, el a declarat că, mîine, 7 aprilie, va avea loc o ședință online a Consiliului Național al liderilor organizațiilor din teritoriu ale Federației <Spiru Haret> pentru a se stabili calea de urmat. Profesorul Pădureț a spus: „Se merge pe tăcute. Ordinul de ministru cu noua structură a fost publicat în Monitorul Oficial pe 31 martie și nouă ne-a fost comunicat mult mai tîrziu. În plus, din surse am aflat că ar exista un draft al legii Educației de care știu maxim două persoane din minister și președintele Klaus Iohannis. Discutînd și cu reprezentanții părinților de la nivelul județului Suceava după un consiliu de administrație al Inspectorarului Școlar am aflat că și ei sînt mințiți, cum sîntem și noi cu privire la consultări. De la minister, reprezentanților părinților de la nivel național li se spune că au consultări cu sindicatele și cu organizațiile elevilor. Nouă, sindicatelor, ni se bagă în față că sînt consultări cu organizațiile părinților și ale elevilor. Ne mint pe toți, în același timp”. Liderul sindical a mai spus: „Mi-e frică să nu ajungem exact ca-n 2011, să ne trezim cu o lege a Educației adoptată prin asumare. Aveam niște contradicții cu unii colegi de la sindicate, că este o largă majoritate și nu vor avea nevoie de asumare pentru că vor trece legea rapid prin parlament. Nu cred. Eu cred din ce în ce mai mult că o vor trece prin asumare, pentru că atunci nu se poate interveni cu absolut nimic, cu nici o modificare. Tare îmi este teamă că vom fi puși în fața faptului împlinit și că oamenii din teritoriu vor fi obligați să implementeze ceva ce nu știu sau cu care nu au fost de acord. Înțelegem să implementăm niște schimbări în sistem, dar în primul rînd trebuie să pregătești sistemul din toate punctele de vedere, inclusiv psihic”. Traian Pădureț a adăugat că din cîte se pare în viitoarea lege a Educației va fi introdus programul <România educată> promovat de președintele Klaus Iohannis. Totodată, el a afirmat că ar urma să apară modificări radicale, iar sindicatele sînt considerate, deja, ca fiind o frînă. Profesorul Pădureț a precizat: „Noi nu am fost niciodată o frînă. Dorim întotdeauna să fim parteneri de dialog social. Vin ei cu propuneri, venim și noi cu propuneri, se negociază, fiindcă așa e democratic. Din păcate, nu se întîmplă așa”.