Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că renunță la ideea lansată de Comisia de Estetică în Urbanism din cadrul Primăriei Suceava ca în procesul de reabilitare energetică a blocurile din centrul municipiului să se adopte soluția fațade verzi cu plante naturale. Asta după ce proprietarii blocurilor nu au fost de acord. ”Din păcate nu am ajuns la nicio concluzie așa că vom merge pe varianta clasică de reabilitare energetică. Locatarii au dorit să le dăm garanții 40 de ani așa au zis că se proceda pe vremea lui Ceaușescu. Le-am zis că nu putem da decât garanții de cinci ani cum e pe fonduri europene și eventual 2-3 ani de la constructor. Nu am ce să le reproșez oamenilor. Eu ca primar am fost încântat de soluția arhitecților. Trebuia să clarificăm lucrurile pentru că în august trebuie să depune proiectele la finanțare pe PNRR”, a declarat Lungu.