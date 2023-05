În 2016, România se afla pe locul 3 în Europa la consumul excesiv de medicamente, specialiștii îngrijorându-se că eliberarea antibioticelor din farmacii se realiza prea ușor. Cu atât mai mult, statisticile din acea perioadă arătau că peste 600.000 de români primeau în medie, zilnic, tratament antibiotic, România fiind al doilea mare consumator din Europa, după Grecia.

Cu toate astea, în ultimul timp, deschiderea oamenilor către descoperirea modalităților de vindecare spirituală, s-a dezvoltat intens. Spre exemplu, Centrul Wayra Astrae din București, a devenit din ce în ce mai căutat pentru conceptul de Vindecare Holistică, care antrenează corpul fizic, mintea și sufletul.

Printre cele mai solicitate terapii de către români la Centrul Wayra Astrae se numără: terapiile șamanice, întreruperea legăturilor toxice, sesiunile de astrologie karmică și experiențială, Access Bars precum și terapiile craniosacrale, a declarat Monika Puiu, Fondator al centrului ​Wayra Astrae.

Motivul pentru care aceste terapii au câștigat popularitate se datorează abordării lor holistice și a potențialului lor de a promova echilibrul și vindecarea la nivel fizic, mental, emoțional, spiritual, dar și pregătirii și dedicării echipei de terapeuți ai centrului.

Cine este fondatoarea Centrului Wayra?

Întoarsă recent din Peru, sanctuarul spiritualității, Monika Puiu continuă să investească în Centrul Wayra, cooptând terapeuți specialiști pentru a putea aduce autenticitate în tehnicile folosite la Centru.

Monika Puiu deține expertiză de top în domeniul de business în calitate de fost CEO de companie multinațională, cu 45 de ani de experiență în comerț internațional și management al afacerilor.

În ceea ce privește domeniul spiritual, Monika are studii personale de astrologie și 15 de ani de formare continuă cu Judy Hall și școala de astrologie evoluționară, 10 ani de formare în practici șamanice și formare personală cu vindecători din Peru, 1 an de formare și 2 ani de practică în cadrul școlii Pure Brief Coaching.

“Am mare încredere în ceea ce facem mai ales că eu personal am fost de la o vârstă fragedă interesată de evoluția proprie, nu doar în carieră, sau în business, dar și la nivelul sufletului și în personalitatea mea.” a spus Monika Puiu, Fondator Centrul Wayra Astrae.

Echipa centrului Wayra Astrae este alcătuită din terapeuți cu specializări diferite, experiențe și abordări unice pentru fiecare terapie în parte.

Terapeuții specializați în terapia holistică abordează pacientul în întregul său, inclusiv aspectele fizice, emoționale, mentale și spirituale, pentru a promova vindecarea și echilibrul. Gabi Apostol este terapeut Wayra și facilitează terapia somatopsihopedagogică.

Din sfera terapiilor energetice, Monika Puiu, fondatoarea Centrului Wayra Astrae oferă servicii precum: astrologie, terapii samanice, vindecarea energetică, purificarea și echilibrarea emoțională, holistic coaching, kuia limpia, curățări energetice și despacho.

“Terapiile șamanice se bazează pe practici ancestrale ale șamanilor și pot implica călătorii spirituale, vindecarea energetică, purificarea și echilibrarea emoțională.” a spus Monika Puiu, Fondator Centrul Wayra Astrae.

Daniela Olteanu facilitează Access Conscousness BARS, o tehnică care implică atingerea a 32 de puncte energetice de pe cap, pentru a elibera blocări și limitări la nivel mental și emoțional, facilitând o stare de relaxare profundă și deschidere la noi posibilități și MTVSS care facilitează vindecarea corpului, elimină durerea și energiile intruzive.

În ceea ce privește masajul terpapeutic, Anna Semenova realizează în cadrul Centrului Wayra, masaj craniosacral și drenaj limfatic, Iuliana Dobrovie facilitează terapii craniosacrale biodinamica, iar Petru Vasluianu facilitează ședințe de osteopatie, ce se concentrează pe a trata toată ființa ta, ca un întreg, nu doar partea care te doare.

“Terapia craniosacrală se concentrează pe echilibrarea sistemului craniosacral, care include craniul, coloana vertebrală și sistemul nervos central, pentru a promova vindecarea și relaxarea.” a spus Monika Puiu, Fondator Centrul Wayra Astrae.

Printre cele mai inedite și complexe terapii ale centrului Wayra se numără: terapia cu plante și uleiuri esențiale facilitată de Corina Geanca și terapia de vindecare emoțională, coaching pentru tineri și terapii de cuplu și familie facilitate de Roxana Virna.

Primul Centrul de vindecare holistică, ​Wayra Astrae, ne dezvăluie agenda de activități planificată pentru cei ce caută vindecarea în 2023.

Spiritualitate, vindecare și natură, într-un retreat de vară la munte!

Vă puteți bucura de aerul curat și de frumusețea naturală a zonei montane. Acest retreat oferă oportunitatea de a scăpa de agitația și stresul cotidian și de a vă dedica timpul pentru a vă îngriji de voi înșivă și a vă conecta cu natura și cu propria voastră ființă interioară.

În cadrul taberei, veți avea ocazia să învățați și să practicați yoga într-un mediu frumos și liniștit. Yoga este o disciplină care combină exerciții fizice, respirație și meditație, contribuind la creșterea flexibilității, îmbunătățirea stării de bine și a conștienței de sine.

De asemenea, partea de astrologie experiențială vă va oferi posibilitatea să explorați conexiunile dintre pozițiile planetelor și influența lor asupra vieții noastre. Astrologia poate aduce o înțelegere mai profundă a sinelui și a destinului, oferindu-vă indicii despre cum puteți lucra cu energiile cosmice pentru a vă îmbunătăți viața.

Pentru a obține informații mai detaliate despre programul, costurile și modalitățile de înscriere la tabără, le puteți contacta pe Monika Puiu sau Angela Vasluianu.