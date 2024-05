Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, anunță deschiderea ștrandului municipal din cartierul Ițcani. Programul de funcționare este de marți până duminică, între orele 09:00 și 20:00, iar tarifele de accesul sunt următoarele: adulți – 23 lei; pensionari – 11 lei; elevi/studenți – 11 lei, copii între 5-14 ani – 6 lei, iar persoanele cu dizabilități au gratuitate. De asemenea, regulamentul de funcționare a ștrandului este afișat în incinta acestuia. Capacitatea maximă admisă în incinta ștrandului este de 700 persoane. „Vă așteptăm cu drag să vă bucurați de soare, apă și momente de relaxare alături de familie și prieteni. Vă dorim o vară minunată!”, a transmis Lucian Harșovschi.

