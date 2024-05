Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit cu cetățenii din cartierul Burdujeni, discutând cu caceștia despre programul propus pentru dezvoltarea județului. „ Am fost ieri după-amiază în cartierul Burdujeni, alături de colegi din PSD Suceava, pentru a distribui pliante cu programul nostru de dezvoltare a județului și pentru a discuta deschis cu cât mai mulți locuitori.

Burdujeni are nevoie de investiții și de proiecte pentru rezolvarea problemelor existente, care nu sunt deloc puține.

Așa cum județul trebuie să se dezvolte prin fiecare localitate în parte, la fel și în municipiul Suceava, fiecare cartier trebuie să beneficieze de atenția administrației locale.

Alături de Vasile Rîmbu, viitorul primar al Sucevei, vom face bine atât municipiul, cât și județul Suceava!”, a transmis Gheorghe Șoldan.