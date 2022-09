Europei și Orientul Mijlociu, lansată în 2021 de Andreea Stănculeanu și Suzana Vasilescu, anunță prima licitație ce aduce în atenție artiști români consacrați, alături de artiști din regiunea CEE. Reunite sub numele Romanian Artists in the Spotlight – Art in Central and Eastern Europe o parte dintre lucrările listate în premieră la o licitație publică au fost expuse într-un vernisaj privat adresat colecționarilor de artă. În perioada 28 septembrie- 6 Octombrie, în intervalul orar 11:00 – 19:00 expoziția este deschisă publicului. Începând cu data de 3 octombrie, ora 10 GMT + 2 (10 AM ora României) iubitorii și colecționarii de artă din întreaga lume vor putea începe să liciteze online selecția atent curatoriată, urmând ca în data de 6 octombrie de la ora 19 GMT +2 (7 PM ora României) să urmărească și să își adjudece loturile favorite în licitația condusă de Tom Best și transmisă LIVE pe ansazura.com.

Licitația Romanian artists in the Spotlight – Art in Central and Eastern Europe continuă contextualizarea artei din regiunea CEE prin prezentarea celor mai importanți artiști români din perioada avangardei și post-modernismului. În selecția de lucrări evaluată la peste 1 milion de Euro și curatoriată de specialiștii Ans Azura se regăsesc piese importante semnate de Adrian Ghenie, Ștefan Câlția, Geta Brătescu, Alma Redlinger, Victor Brauner, Marcel Iancu, Mihai Olos, Max Hermann Maxy, Ovidiu Maitec, dar și artiști consacrați din regiune precum Mangelos, Edward Dwurnik, Diet Sayler, Janina Kraupe și mulți alții.

O piesă foarte rară prezentă în licitație este Compoziție semnată de Marcel Iancu în 1926 care pornește de la 30.000 Euro și este una dintre puținele lucrări din perioada românească a artistului, înainte de a pleca în Palestina împreună cu familia sa, în 1941. Marcel Iancu a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai artei de avangardă, alături de Victor Brauner, prezent deasemenea în selecția Ans Azura cu un desen excepțional realizat pentru prietenul său Andre Breton în 1948. Lucrarea a făcut parte din colecția lui Andre Breton și reprezintă un pictopoem dedicat lui Breton, având un preț de pornire de 8000 Euro. O altă lucrare ce intră în licitație începand de la 40.000 Euro este pictura din 1926 Natură moartă cu o păpușă de celuloid și fier de călcat semnată de Max Hermann Maxy. Lucrarea a facut parte din faimoasa colecție de artă aparținând fostului ministru al Afacerilor Externe al RDG, Lothar Bolz. Peste 60 de lucrări având prețuri de pornire între 1.000 Euro și 150.000 Euro sunt pregatite să fie licitate. Informații despre fiecare lucrare în parte pot fi parcurse aici.

Licitația Romanian Artists in the Spotlight – Art in Central and Eastern Europe transmisă LIVE pe 6 octombrie va fi condusă de Tom Best, unul dintre cei mai tineri comisari de licitații care a condus o licitație publică de seară în cadrul prestigioasei case de licitații Christie’s, locul în care și-a început cariera.

Ans Azura este spatiul digital care urmărește atragerea și implicarea următoarei generații de colecționari care poate proba, alături de și cu asistența echipei Ans Azura experiența extraordinară a formării unei colecții de artă. Platforma susține vizibilitatea practicilor artiștilor din Europa Centrală și de Est și își dorește să contribuie la recunoașterea relevanței acesteia la nivel internațional. Lucrările selecționate sunt prezente pentru prima dată într-o licitație organizată în Romania și au nivel de calitate muzeală. Echipa de specialiști Ans Azura are o experiență vastă și o reputație puternică, prețuiește calitatea mai presus de orice și operează cu angajamentul, în primul rând personal, de a oferi lucrări relevante in context locat, regional și internațional. Ans Azura crede în importanța artei din Europa Centrală și de Est si Orientul Mijlociu și lucrează la construcția unui ecosistem puternic și stabil, punând accent pe educare, apreciere și valorizare a unei colecții.

ANS AZURA, prima platformă digitală dedicată artei din Centrul și Estul Europei și din Orientul Mijlociu, lansată pe 7 noiembrie 2021 și susținută de o rețea internațională de experți din piețele CEE și din Orientul Mijlociu, a fost concepută din dorința de a obține o vizibilitate mai mare, necesară pentru aprecierea artiștilor din cele două regiuni.

Inițiatoarele proiectului sunt Suzana Vasilescu, istoric de artă, art advisor și fondator al galeriei de artă contemporană SUPRAINFINIT din București, România, și Andreea Stănculeanu, art adviser, fondator și director al Galeriei de Artă Contemporană Sector 1, aflată tot în București. Cele două partenere își propun să creeze o comunitate online de artiști, cumpărători, vânzători și iubitori de artă care să aibă acces facil la un flux continuu de lucrări atât printr-o secțiune de expoziții și vânzări private, cât și prin licitații (5 licitații și 3 expoziții curatoriate pe an).

ANS AZURA promovează cei mai importanți artiști din teritoriile Europei Centrale și de Est – România, Slovenia, Croația, Serbia, Polonia și Ungaria, și din Orientul Mijlociu – Peninsula Arabă, Anatolia, Liban, Egipt, Siria, Iran și Irak.

Suzana Vasilescu este istoric de artă (specializat în arta postmoderna şi contemporană) şi manager cultural. A fost, printre altele, organizatorul primei licitaţii de artă contemporană şi postmodernă din România, în cadrul casei de licitații Artmark, unde a condus departamentul de Artă Contemporană și Post-Modernă. În anul 2015 a organizat prima ediție a celei mai mari Bienale de Artă din România, Art Encounters, la Timișoara. În prezent conduce propria galerie de artă contemporană, SUPRAINFINIT și lucrează ca art advisor pentru importante colecții private din România, dar și pentru primul muzeu de artă contemporană privat, MARe (Muzeul de Artă Recentă). Între anii 2011-2014 a fost directorul galeriei de artp contemporană, Nicodim. Este absolventă a Universităţii Bucureşti, secţia de Istoria Artei, și a unui MBA în cadrul prestigioasei școli de business ASEBUSS.

Andreea Stănculeanu este consultant artistic și manager cultural, fondator al Galeriei de Artă Contemporană Sector 1 din București, absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București cu o experiență de peste 20 de ani în afaceri internaționale și producție de film. Din 2017, Andreea s-a concentrat în primul rând pe urmărirea pasiunii sale de o viață și a deschis Galeria Sector 1, devenind o voce pe scena artei contemporane din România. Printr-o serie de proiecte curatoriale construite în jurul fenomenul artistic reprezentat de comunitatea artistică din Cluj, reprezentarea artiștilor români istorici post-avangardiști și printr-un program internațional axat mai ales pe artiștii din ECE, Andreea a devenit parte a unei rețele de consultanți pentru colecții est-europene relevante.