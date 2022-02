Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, la Radio Top, că municipalitatea și unitățile școlare au primit facturi mai mari la energie electrică, dar creșterile nu sunt exagerate. De asemenea, el a afirmat că nu este luată în calcul varianta reducerii programului de iluminat public. În schimb, ar putea scădea investițiile. Primarul a spus: „Facturile la energie nu sunt exagerate, de zeci de mii de euro, cum am văzut prin alte părți. Așteptăm să vedem ce se întâmplă luna asta. Luna trecută au fost doar câteva excepții cu facturi cu mult peste cele anterioare: la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” și la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. Noi suntem o primărie mare față de altele. În măsura în care vor crește cheltuielile cu serviciile, noi oricum am bugetat niște sume mai mari cu 30-40%, la școli chiar cu 50%. Facturile mărite ne pot afecta la partea de investiții, adică, nu poți face atâtea investiții câte ți-ai propus. Însă, nu se pune problema ca într-un oraș mare ca Suceava, municipiu reședință de județ, să stăm pe întuneric pe stradă”. Ion Lungu a adăugat: „În concluzie, majorarea cheltuielilor cu serviciile te poate afecta la lista de investiții. Practic, te <șuntează> să nu mai realizezi programul stabilit la activități de dezvoltare”.

