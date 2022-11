La finele săptămânii trecute la Reșița s-a desfășurat finala Campionatului Național individual de Seniori la lupte Greco-romane. Școala suceveană a demonstrat din nou că are valoare, doi dintre sportivii de la CSM reușind să urce pe podiumul de premiere. Este vorba despre Agache Adrian, locul III la categoria 77 de kilograme și Ștefanachi Codruț, locul III la aceeași categorie.

„Mă bucur pentru această medalie, ținând cont că am suferit o accidentare gravă anul trecut și am venit după o recuperare mai lungă. Pentru această competiție m-am pregătit din timp, am avut de slăbit 15 kg, plus că aveam și serviciul zi de zi, unde lucrez și mi-a fost foarte greu.

Dar acum sunt mulțumit, puteam să fiu în finala mare, însă mai mult nu s-a putut. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, pentru că se știe că ai nevoie de o echipa în spate, cu o mențiune special pentru antrenorul care m-a descoperit Valerica Gherasim. Mulțumiri familiei mele care m-a ajutat tot timpul și primarului orașului Salcea, Ezekiel Belțic pentru susținerea acordată” a declarant Adrian Agache.

„Venind după o perioada foarte grea și aglomerată, am reușit să îmi ating obiectivul și anume să mă clasez în primii 3 la cea mai puternica competiție internă de seniori.

Vreau să mulțumesc pe aceasta cale domnului director Gherasim Valerica de la CSM Suceava pentru tot sprijinul acordat, dar și familiei mele care a fost în permanență alături de mine!

Închei acest an cu rezultate foarte bune ceea ce ma face mai încrezător pe viitor!” a spus Codruț Ștefanachi.

„Pentru noi, a fost ultima competiție din an, dar și cea mai puternică. Am reușit două medalii și sunt mulțumit. Nu trebuie să uităm că aceste performanțe nu se pot realiza fara sprijin financiar și logistic și doresc să mulțumesc Primăriei și Consiliul Local Suceava, CSM Suceava, firmei Trutzi, restaurantului Melody, domnului Caba Sebi și domnilor Buliga Dan, George Andronic, Vali Stănuț, Ghiță Ignat și foștilor sportivi luptători care mereu sunt alături de noi” a declarant antrenorul Daniel Ciubotariu.