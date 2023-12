Primăria Vicovu de Sus organizează în ultima zi a anului o serie de evenimente intitulate generic ”În așteptarea Anului Nou”. ”În așteptarea Anului Nou vă invităm duminică, începând cu ora 12.00, în Parcul Central din fața primăriei orașului Vicovu de Sus, să întâmpinăm cetele de urători, pe vestita Malancă a lui Ștefan cel Mare, dar și binecunoscuta Malancă de la Crasna. La miezul nopții, vă așteptăm în piața centrală pentru un spectaculos foc de artificii care va începe odată cu trecerea în Noul An”, a transmis primarul Vasile Iliuț.

