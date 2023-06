Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a aunțat astăzi că marele proiect privind amenajarea unui Aquaprk în Complexul Sportiv lângă Sala Polivalentă de 5.000 de locuri prinde contur arătând că în mare parte documentația este făcută. Lungu a explicat că Aquapark-ul va cuprinde 13 bazine interioare și exterioare și va avea o capacitate de 900 de locuri. Totodată, va beneficia de jacuzzi, Spa, parc, locuri de joacă pentru copii și spații de alimentație publică. ”La interior vor fi 5 bazine, spa jacuzzi iar la exterior 8 bazine pentru adulți, copii jacuzzi, tobogane. Capacitatea acestui aquapark este de 900 de locuri din care la interior 300 de 270 la bazineși 30 de la spa și la exterior 600 de locuri. La fel la spațiile de alimentație publică capacitatea totală este de 300 de locuri. La parter lângă bazine vor fi 110 locuri, pe terasa interioară 130 de locuri iar pe cea exterioară 60 de locuri. Sigur va fi realizat un parc, o grădină urbană cu spații de joacă pentru copiii”,a explicat Lungu. Proiectul este estimat la circa 15 milioane de euro și va fi promovat la finanțare pe fonduri europene pe Programul Operațional 2021-2027 la Agenția de Dezvoltare Nord-Est de la Piatra Neamț.

