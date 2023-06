Un puternic incendiu a izbucnit in localitatea Șcheia, la o hala de depozitare a societatii comerciale Sidef din cadrul platformei Rulmentul.

În prima fază au intervenit pompierii militari pentru localizare si lichidare, iar la fata locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere, două autoscări de lucru la înălțime și o ambulanță SMURD B2.

Mijloacele de interventie au fost suplimentate ulterior, astfel la fata locului au intervenit 17 autospeciale de stingere (7 ISU si 9 ale SVSU Șcheia, Cornu Luncii, Todirești, Mitocu Dragomirnei, Adâncata, Salcea, Dumbrăveni, Bosanci și Hânțești și una a unui agent economic Angeltrans), 2 autoscari mecanice si 1 echipaj SMURD.

Suprafata afectata este de aproximativ 10.000 mp.

Se intervine pentru localizarea si lichidarea incendiului, iar pana in momentul de fata nu sunt inregistrate victime.

Incendiul este localizat si nu mai exista pericol de propagare a flacarilor la halele alipite. Se licreaza pentru lichidarea incendiului.

Incendiul a fost lichidat la ora 5:30.

In zona a ramas in monitorizare un echipaj al pompierilor militari. Cauza probabila de izbucnire a incendiului este in curs de stabilire.