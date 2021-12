Piesa a fost lansată la 1 noiembrie 1994, a fost compusă în 15 minute şi îi aduce lui Mariah Carey în fiecare an un milion de dolari pentru că este difuzată de aproape toate posturile de radio şi de toate televiziunile de muzică din lume. Recent, Mariah Carey a făcut un nou videoclip al piesei care continuă să stabilească record după record pe platforme de streaming de genul Spotify, în perioada Sărbătorilor de iarnă. ”All I Want for Christmas” a fost coloana sonoră a filmului ”Love Actually” (2003) şi a propulsat-o pe Mariah în topul Billboard, în 2019, după o pauză de 11 ani, scrie click.ro.

În aprilie 2001, Mariah a semnat un contract cu Virgin Music pentru cinci albume care urmau să îi aducă în conturi aproximativ 85 de milioane de dolari şi a părăsit casa de producţie Columbia Records. Un an mai târziu, Mariah a primit 25 milioane $ de la Virgin Music pentru a întrerupe colaborarea, având în vedere că albumul ei ”Glitter” nu s-a vândut. În 2015 a semnat un contract bănos cu un lanţ de cazinouri din Las Vegas, Nevada, unde a concertat până în 2017, potrivit sursei citate.

