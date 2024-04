Candidatul Alianței Dreapta Unită la primăria Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că în sera pe care o administrează în calitate de director a Direcției Domeniului Public din Primărie are pregătite peste 400.000 de răsaduri de flori care vor înfrumuseța în această primăvară municipiul reședință de județ. ”În fiecare an facem Suceava mai frumoasă. Toate peluzele stradale și sensurile giratorii prind culoare datorită muncii asidue ale colegilor mei de al Direcția Domeniului Public. În noua seră floricolă pe care o administrez proiectul meu de suflet am pregătit peste 400.000 de răsaduri de flori cu care vom înfrumuseța municipiul Suceava. În câteva săptămâni tot ce este în seră va fi plantat în municipiul Suceava și împreună ne vom bucura de frumusețea municipiului nostru”, a declarat Andronache.