Într-o emisiune la Radio Top, șeful Direcției Domeniului Public Suceava, Marian Andronache, a declarat că pentru a rezista și a arăta bine, așa cum se întâmplă la ora actuală, florile și peluza de iarbă de pe raza orașului se udă în fiecare noapte, în două schimburi. Pe de altă parte, el a afirmat că sunt probleme cu pământul și a precizat: „În fiecare an ne chinuim și schimbăm pământul. Ăsta până la urmă este chinul mare, pentru că pe timp de iarnă se dă cu tot felul de substanțe, nu neapărat cu sare, și crește PH-ul solului. Dacă nu am schimba pământul, efectiv nu ar crește nimic. Și cu iarba am avut mari probleme să regazonăm anul ăsta”. Întrebat dacă lumea s-a obișnuit cu eliminarea gardului viu, coordonatorul Direcției Domeniului Public a răspuns: „În mare, da. Cu toate că au mai fost comentarii, că fiecare și-a mai făcut o grădinuță. Mai sunt cei de la parter care cred că gardul viu este o protecție pentru a nu ajunge tot felul de <ciudați> la geamul lor, însă, eu spun că lucrurile astea nu se mai întâmplă. În gardurile vii rămase se adună gunoaie și frunzele din copaci. Acolo, întotdeauna este un focar de bacterii, de gâzulițe, care afectează la un moment dat”. Marian Andronache a completat: „La un moment dat ar trebui scoase toate gardurile vii pe un proiect european și de reabilitat spațiile verzi din Suceava, așa cum s-a făcut la Piatra Neamț. La Piatra nu mai existau garduri vii și s-a pus gazon până la ușa blocului. Bine întreținut și cosit, gazonul dă un aer de civilizație”.