Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a susținut o declarație politică în care a prezentat, în plenul Camerei Deputaților, principalele realizări ale social democraților în domeniul sănătății. Maricela Cobuz consideră că PSD a realizat și continuă să-și îndeplinească promisiunile din Programul de Guvernare 2017-2020. Ea a arătat că în domeniul sănătății, Guvernul României a realizat tot ceea ce și-a propus pentru primul trimestru al acestui an. „Încă de la început au fost alocate fonduri pentru programele de sănătate publică incluzând și segmentul de boli rare și a fost extins programul național de Hepatită C în baza căruia sunt sprijiniți și pacienții cu gradul de fibroză F4”, a explicat Maricela Cobuz. Deputatul PSD de Suceava a mai adăugat că la începutul lunii martie 2017 au fost eliminate comisiile de specialitate la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vederea accesului mai rapid al pacienților la tratament, iar Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Justiției Sociale au semnat Ordinul privind copiii cu dizabilități, astfel încât copiii diagnosticați cu sindromul Down și alte dizabilități similare să beneficieze în continuare de însoțitor cu indemnizația aferentă.

Maricela Cobuz a mai spus că tot în prima parte a acestui an a fost suplimentat fondul bugetar pentru sănătate datorită creșterii salariale pentru personalul medical dar și datorită necesității dotării unor spitale județene cu un computer tomograf. „În același timp a fost actualizată și lista cu medicamentele compensate și a fost adoptată legea privind stabilirea prețurilor la medicamente în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 368 din 28 martie 2017”, a mai declarat Cobuz.

Deputatul PSD a subliniat faptul că cea mai mare investiție pe care o promite actualul Guvernul este construcția unui spital republican și a opt spitale regionale, urmând ca prin Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii să fie alocată, în premieră pentru România, o sumă de peste 3,5 miliarde de euro. Maricela Cobuz a afirmat că prin aceste investiții vor fi create noi locuri de muncă, una din priorităţile actualului Guvern fiind readucerea medicilor în ţară.

Maricela Cobuz a amintit că în luna martie a acestui an a susținut în plenul Camerei Deputaților o declarația politică cu privire la „Importanța dieteticianului în sistemul de sănătate românesc”, în care a adresat o interpelare ministrului sănătății, Florian Dorel Bodog, cu privire la Normele metodologice de aplicare a Legii Dieteticianului 256/2015. Ea a afirmat că prin aceasta a contribuit la punerea în aplicare a acestor norme, fără de care nu se pot exercita profesiile noi din sănătate respectiv dietetician – nutriţionist.

Nu în ultimul rând, Maricela Cobuz consideră că toate obiectivele PSD din domeniul sănătăţii sunt realizabile și vin în sprijinul României, ajutând la dezvoltarea unui sistem de sănătate mai eficient și modern, dar și la un trai mai bun pentru fiecare cetățean.