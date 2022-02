Marina Voica a avut parte de o poveste frumoasă de dragoste. După ce ea și soțul ei s-au îndrăgostit, artista a ales să părăsească Rusia și să se mute definitiv în România. Familia Marinei Voica, a rămas, însă, acolo, notează click.ro.

Marina Voica a declarat că, din păcate, nu mai are pe nimeni din familie, în viață. De asemenea, cântăreața a adăugat că nici prieteni nu mai are în Rusia. „Nu mai am pe nimeni! Nici prieteni, nici … Nu, nu! Eu sunt cea mai mică dintre toate rudele și toți au murit și eu am rămas singură, a declarat cântăreața pentru cancan.ro

’’Fratele meu, singura mea rudă care a rămas acolo era fratele, dar a murit înainte de Revelion. Sunt distrusă, bineînțeles’’, a adăugat cântăreața, potrivit sursei citate.

Marina Voica a povestit că a pierdut legătura cu prietenii și colegii din școală și facultate, însă dorește ca toată lumea să fie bine, în contextul începerii războiului.

